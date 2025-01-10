تظهر عند دخول الحمام.. 5 علامات خطيرة لسرطان المعدة

كتبت- آلاء نبيل:

سرطان المعدة هو مرض خطير يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بعضها يظهر بشكل واضح أثناء دخول الحمام.

وبحسب موقعي healthline وcancer، إليك أبرز العلامات الخطيرة لسرطان المعدة التي تظهر على المعدة.

العلامات الخطيرة لسرطان المعدة في الحمام

1- وجود دم في البراز.

2- الإصابة بالإمساك والإسهال المتكرر.

3- تغيير في مظهر البراز.

4- يكون فقدان الدم المستمر بسبب الورم السرطاني سببًا في الشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

5- المعاناة من صعوبة الهضم ويمكن أن يصل إلى القيء.

متى يجب زيارة الطبيب؟

عند الشعور بالأعراض بشكل متكرر دون علاج، وغالبًا ما يطلب الطبيب بعض الفحوصات التي تتمثل فيما يلي:

- تحليل البراز.

- عمل منظار معدة.

- عمل أشعة مقطعية.

- عمل منظار القولون.

علاج سرطان المعدة

يعتمد علاج سرطان المعدة على عدة عوامل، بما في ذلك مرحلة السرطان ونوعه وحالة المريض الصحية العامة، ويشمل:

عمل جراحة.

الخضوع للعلاج الكيميائي.

الخضوع للعلاج الإشعاعي.

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