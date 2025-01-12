انتبه قبل فوات الأوان.. 5 علامات خطيرة تنذر بالإصابة بسرطان القولون

كتبت - نرمين ضيف الله:

سرطان القولون والأمعاء الغليظة يُعتبر من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، لكن اكتشافه مبكرًا يُساهم بشكل كبير في علاجه بنجاح. لذلك، من الضروري الانتباه لأي تغييرات في الجسم، خاصة تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي.

فيما يلي نستعرض 5 أعراض رئيسية قد تُنذر بوجود سرطان القولون والأمعاء الغليظة، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينك":

يصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن، ويبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون، ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.

ولهذا السبب، يوصي الأطباء بالخضوع لفحوص منتظمة للبحث عن السلائل في القولون، إذ يساعد العثور على السلائل واستئصالها الوقاية من سرطان القولون.

أعراض سرطان القولون:

تغيرًا في عادات التغوط.

زيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

نزف المستقيم أو خروج دم مع البراز.

انزعاجًا مستمرًا في البطن.

وهناك أعراض أخرى شائعة تتمثل فيما يلي:

التقلصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل أثناء التغوُّط.

الضعف أو التعب.

نقصان الوزن دون مبرر.

الضعف أو التعب.

الأسباب

يبدأ سرطان القولون عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلايا القولون ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجه الخلية إلى مهامها، ولكن في هذه الحالة توجه تلك التغيرات الخلايا إلى التكاثر بسرعة.

ويسبب ذلك وجود عدد كبير جدًا من الخلايا، وتُشكل الخلايا كتلة تسمى ورمًا

عوامل الخطر

التقدم في السن.

العِرق الأسود.

مرض الأمعاء الالتهابي.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

السُمنة.

التدخين.

الوقاية

تناوُل مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة.

الحفاظ على وزن صحي.

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