يقي من أمراض القلب.. نوع طعام يحارب الكوليسترول ومرض السكري

كتبت- نرمين ضيف الله:

الفاصوليا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على الصحة، خاصة صحة القلب والسكري.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة، إنّ الفصوليا من الأطعمة الني تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على ضبط الكربوهيدرات مما يؤدي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنّ الفصوليا تقلل من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم وتحمي الشرايين من التصلب.

وأكدت الفصوليا من الأطعمة الجيدة التي تشعرك بالشبع بفضل احتوائها على الألياف، ما يساعد في التحكم في الوزن.

وقدمت استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة، عدة فوائد أخرى تتمثل فيما يلي:

ضبط ضغط الدم.

ضبط السكري.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

منع الإصابة بالأمراض.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. شرب القهوة في هذا التوقيت يحميك من النوبة القلبية

احذر.. عادة شائعة أثناء استخدام اللاب توب تُسبب سرطان الجلد

لن تتخيل كيف تسافر أطول امرأة في العالم على متن الطائرات؟ (فيديو )

أغرب قضية.. رجل يقضي 14 عاما في السجن بسبب دجاجتين

مليونيرات المستقبل.. 3 أبراج يحصل أصحابها على وظيفة الأحلام خلال الأسابيع القادمة