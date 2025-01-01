الكيلو بـ10 جنيهات.. نوع طعام يقوي قلبك ويحارب الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

السبانخ هي نوع من الخضروات الورقية المفيدة لصحة الجسم والقلب، بشكل عام، الخضروات الورقية غنية بالعديد من العناصر الغذائية، ويبلغ سعر السبانخ في سوق العبور ما بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالكثير من الفوائد الصحية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن السبانخ غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم، كما تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. كما أنها تحتوي على فيتامين C، والكالسيوم، وحمض الفوليك، التي تدعم صحة القلب وتعزز المناعة.

وأوضحت "عبد الوهاب" أن السبانخ غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة والالتهابات، وتقي من الأمراض الضارة، كما تساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

فوائد السبانخ

خفض الكوليسترول الضار.

الوقاية من أمراض القلب.

تحسين الدورة الدموية.

تحسين تدفق الدم.

تقليل الالتهابات.

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