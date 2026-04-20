فستان جذاب.. أوبال سوشاتا تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : شيماء مرسي

07:00 م 20/04/2026

أوبال سوشاتا

ظهرت ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف أطلت أوبال في أحدث ظهور؟

ارتدت أوبال فستان طويل بقصة "الكب" مصنوع من الساتان ومنفوش من الأسفل باللون الأسود.

ما السر وراء اعتماد أوبال لـ "المكياج الترابي" مع إطلالتها الجريئة؟

اعتمدت أوبال صيحة المكياج الترابي الهادئ، حيث نسقت معه أحمر شفاه بألوان النيود الساحرة، مما منحها إطلالة طبيعية.

كيف نسقت أوبال مجوهراتها في أحدث ظهور؟

زينت أوبال إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية مكونة من حلق وانسيال وخاتم.

لماذا فضلت أوبال تسريحة الشعر المرفوع بدلا من المنسدل في هذه الإطلالة؟

اختارت أوبال تسريحة الشعر المرفوع للأعلى بأسلوب عصري، لتبرز ملامح وجهها بوضوح بطريق تناسب إطلالتها الجريئة.

لماذا اختارت أوبال الحقيبة الفضية اللامعة لتزيين إطلالتها؟

نسقت أوبال حقيبة يد صغيرة باللون الفضي اللامع وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود الكلاسيكي.

لماذا اختارت ملكة جمال العالم اللون الأسود؟

وفقا لـ "فوج"، يساعد اللون الأسود على الظهور بجسم أكثر نحافة ورشاقة، مما يساعد في إخفاء عيوب القوام بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع اللون الأحمر والفوشيا والذهبي والفضي.

أوبال سوشاتا

ملكات الجمال أوبال سوشاتا

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)
هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.. عضوة بالأزهر للفتوى تجيب
"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
