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إنجي كيوان بلوك جريء.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

كتب : أسماء مرسي

06:40 م 10/06/2026
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    إنجي كيوان بفستان جريء

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أطلت الفنانة إنجي كيوان، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل اللوك

اختارت إنجي فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بتصميم ضيق وانسيابي أبرز قوامها بشكل أنثوي جذاب، مع تصميم مكشوف عند منطقة الصدر أضفى جرأة وأناقة على الإطلالة.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت مكياجا ترابيا هادئا أبرز ملامحها بشكل طبيعي ومتناسق مع لون بشرتها، بينما تركت شعرها منسدلا على الجانبين بتسريحة انسيابية زادت من جاذبية اللوك وبساطته.

تفاصيل المجوهرات

وأكملت إطلالتها باختيار مجوهرات بسيطة مكونة من قلادة وحلق، إضافة إلى مجموعة من الخواتم وساعة يد.

لماذا يعد اللون الأبيض رمزا للأناقة والبساطة؟

وفقا لموقع "indiatimes"، اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تضفي على الإطلالة لمسة من البساطة والأناقة معا، حيث يسهم في إبراز تفاصيل التصميم بشكل واضح، خاصة عند اعتماده في الفساتين والإطلالات الكاجوال.

كما يتميز هذا اللون بسهولة تنسيقه مع مختلف الألوان والإكسسوارات، ما يجعله خيارا مثاليا ومناسبا لإطلالات الصيف.

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