"بصيحة الأوف شولدر".. مي سليم تتألق بفستان ساحر

كتب : أسماء مرسي

05:05 م 15/04/2026

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي ارتدته مي سليم؟

اختارت مي سليم فستانا طويلا باللون البستاج بقصة الأوف شولدر، تميز بتطريزات لامعة أضفت عليه لمسة من الفخامة والجاذبية، مع إبراز أناقتها بأسلوب ناعم وراق.

وجاء التصميم يجمع بين البساطة والرقي، حيث منحها إطلالة ساحرة.

كيف كان المكياج وتسريحة الشعر؟

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

كيف أكملت مي سليم إطلالتها؟

زينت إطلالتها بمجوهرات راقية مكونة من قلادة وخاتم، ما أضاف لمسة من الفخامة الهادئة التي تناسقت مع الفستان.

ما دلالات اللون البستاج في عالم الأزياء والموضة؟

وفقًا لموقع "goodhousekeeping"، اللون البستاج من الألوان الهادئة التي تمنح شعورا بالسكينة والثقة بالنفس، كما يضفي لمسة من الرقي والبساطة معا.


كما يُعرف هذا اللون بلمسته الأنثوية الناعمة، ويعد من الخيارات المثالية لإطلالات المواسم الربيعية والصيفية.

