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دفع ثمن أمانته.. ضبط المتورطين في تحطيم سيارة مراقب امتحانات بقنا

كتب : علاء عمران

01:33 ص 11/06/2026

ضبط المتورطين في تحطيم سيارة مراقب امتحانات

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشادة كلامية بين مراقب وأحد أولياء الأمور داخل إحدى اللجان التعليمية بمحافظة قنا، بسبب تمسك المراقب بتطبيق القانون ورفضه السماح لنجل الأخير بالغش أثناء سير الامتحانات.

تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا من "مدرس" معين مراقبًا بإحدى المدارس بدائرة المركز، يفيد بوقوع مشاجرة خارج نطاق المدرسة بينه وبين شخصين، قاما خلالها بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات متعمدة بسيارته الخاصة، انتقاماً منه لرفضه التغاضي عن محاولات الغش داخل اللجنة.

ضبط المتهمين واعترافات مثيرة في واقعة "مراقب قوص"

نجح رجال مباحث قنا في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما بالأدلة اعترفا بارتكاب الواقعة تفصيلياً على النحو المشار إليه.

اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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