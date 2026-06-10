ظهرت الإعلامية مي حلمي بإطلالة أنيقة وهادئة خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت مجموعة صور خطفت بها الأنظار، وجاءت إطلالتها لتجمع بين البساطة والرقي في آن واحد.

فستان أبيض طويل يعكس النقاء والبساطة

اختارت مي حلمي فستانًا أبيض طويلًا بتصميم “كت” ناعم وانسيابي، منحها مظهرًا صيفيًا هادئًا وأنيقًا.

ويُعد اللون الأبيض في عالم الموضة رمزًا للنقاء والصفاء والبساطة، كما يعكس الإحساس بالراحة والهدوء، لذلك غالبًا ما يتم اختياره في الإطلالات الصيفية والمناسبات الراقية.

مكياج نيود يبرز الملامح الطبيعية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي حلمي مكياج نيود هادئ أبرز جمال ملامحها الطبيعية، مع لمسات خفيفة ركزت على إشراقة البشرة. وجاءت الألوان ناعمة ومتناسقة مع طابع الإطلالة البسيطة.

رسمة عيون مختلفة تضيف لمسة عصرية

لفتت مي الأنظار برسم عيون مختلف وأنيق، أضفى على إطلالتها لمسة عصرية جذابة، وكسر هدوء المكياج النيود بطريقة متوازنة دون مبالغة.

إطلالة تجمع بين الهدوء والرقي

جاء اللوك بشكل عام ليعكس مزيجًا من الأناقة الهادئة واللمسة العصرية، حيث انسجم الفستان الأبيض مع المكياج البسيط وتسريحة الإطلالة، لتظهر مي حلمي بإطلالة متوازنة تجمع بين الرقي والنعومة.



دلالة اللون الأبيض في الموضة وفق صحف عالمية

يُعتبر اللون الأبيض من أكثر الألوان حضورًا في عالم الموضة عالميًا، حيث تتفق العديد من الصحف والمجلات الأجنبية المتخصصة في الأزياء على أنه لون يحمل رموزًا متعددة تتجاوز كونه اختيارًا جماليًا فقط، ليصبح رسالة تعكس الشخصية والحالة النفسية في الإطلالة وفق "فوج".

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