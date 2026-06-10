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جمعت بين البساطة والأناقة.. إطلالة مميزة لـ ملكة جمال لبنان 2025

كتب : أسماء مرسي

04:48 م 10/06/2026
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    بيرلا حرب بفستان جذاب
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    اعتمدت بيرلا تسريحة الشعر المرفوعة

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ظهرت ملكة جمال لبنان 2025، بيرلا حرب، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل اللوك

ارتدت بيرلا فستانا قصيرا باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم أبرزت قوامها ومنحتها إطلالة أنثوية أنيقة جمعت بين البساطة والجاذبية.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها ما أضفى لمسة طبيعية على ملامحها، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى زادت من أناقة اللوك.

تفاصيل الإكسسوارات

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، أسورة.

وتتميز ملكة جمال لبنان 2025 بإطلالاتها المتنوعة التي تلفت أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تتنوع في اختياراتها بين الفساتين الطويلة والقصيرة إضافة إلى الملابس الكاجوال.

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