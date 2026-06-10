ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة صيفية أنيقة وهادئة، خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث خطفت الأنظار بإطلالة بسيطة تجمع بين العفوية والرقي، برفقة حيوانها الأليف.

برنص أبيض أنيق

واختارت يارا "برنص" طويل باللون الأبيض مزين بخطوط زيتية عند الياقة، ما أضفى على الإطلالة لمسة صيفية مريحة تعكس البساطة والأناقة في آن واحد.

مكياج ناعم بألوان رقيقة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا مكياجًا ناعمًا بألوان هادئة، حيث اكتفت بأحمر شفاه بدرجة بينك طبيعية أبرزت ملامحها بشكل رقيق دون مبالغة، بينما تركت شعرها المبلل منسدلًا على كتفيها، في تسريحة عفوية زادت من جاذبية اللوك وانسجامه مع أجواء الصور.

كما لفتت الأنظار باختيارها طبقًا من الفواكه المتنوعة شمل الفراولة والكرز والبرقوق والتوت، في إشارة إلى نمط غذائي صحي وخفيف يناسب أجواء الصيف.

فوائد الفواكه التي تناولتها يارا السكري بحسب "هيلث لاين".

الفراولة



غنية بفيتامين C الذي يدعم المناعة

تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في نضارة البشرة

قد تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية



البرقوق



يساعد في تحسين عملية الهضم بفضل الألياف

يدعم صحة العظام لاحتوائه على فيتامين K

يساعد في تنظيم مستوى السكر عند تناوله باعتدال



الكرز



يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات

قد يساعد في تحسين جودة النوم

غني بالفيتامينات التي تدعم صحة العضلات



ال توت



مصدر قوي لمضادات الأكسدة

يعزز صحة الدماغ والتركيز

يدعم صحة الجلد ويقلل علامات التقدم في العمر

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