كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود تواصل مع سيد معوض نجم الفريق السابق، تمهيداً لانضمامه إلى الجهاز الفني الجديد المنتظر بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة في منصب المدرب العام.

تفاصيل تواصل الأهلي مع سيد معوض

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن سيد معوض أبدى ترحيبه بالعودة إلى العمل داخل النادي الأهلي ولا توجد لديه أي عقبات، إلا أن المفاوضات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن فيما يتعلق بكافة تفاصيل المهمة.

وأضاف أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد حسم الملف بصورة نهائية، في ظل سعي إدارة الأهلي للانتهاء من تشكيل الجهاز الفني المعاون بالكامل، قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الحسين عموتة.