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بالأحمر الناري.. هنا الزاهد تتألق بفستان أنيق

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 10/06/2026
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    هنا الزاهد بفستان أنيق
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    اعتمدت هنا تسريحة الشعر المنسدلة
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    وضعت هنا مكياجا ناعما
  • عرض 5 صورة
    نسقت هنا مع اللوك قبعة رأس أنيقة

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تألقت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ظهرت بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الأحمر الناري، جاء بتصميم أنيق يبرز تفاصيل القوام بأسلوب أنثوي جذاب.

وجاء الفستان بقَصة محددة على الجسم، وبصيحة الظهر المكشوف التي أضافت لمسة من الجرأة والرقي.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود ويتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع إطلالتها قبعة رأس مزيج من اللونين الأحمر والبيج.

تفاصيل المجوهرات

وأكملت إطلالتها باختيار مجوهرات مكونة من عقد وأساور، إضافة إلى أقراط طويلة، وعدة خواتم.

كيف يبرز اللون الأحمر جمال التصميم ويسهل تنسيقه؟

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأحمر من أكثر الألوان جرأة وجاذبية في عالم الموضة، إذ يمنح مرتديه شعورا قويا بالثقة بالنفس ويُضفي حضورا جذابا يلفت الأنظار.

كما يتميز بقدرته على إبراز تفاصيل وجمال التصميم بشكل واضح، إضافة إلى سهولة تنسيقه مع ألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والبيج، ما يجعله خيارا عمليا وأنيقا.

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