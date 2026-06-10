ضرب عطل فني، موقع الحساب العلمي بجامعة القاهرة الخاص بالتسجيل لحركات تكليف ونيابات المهن الطبية.

وقالت الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:" السادة الزملاء الكرام، نحيط سيادتكم علمًا بوجود عطل فني مؤقت في سيستم الحساب العلمي بجامعة القاهرة الخاص بالتسجيل لحركات التكليف والنيابات، مما قد يؤثر على إمكانية استخدام الخدمة خلال الفترة الحالية".

وأضافت :"يجري حاليًا العمل على مدار الساعة من قبل المختصين للانتهاء من حل المشكلة وإعادة تشغيل السيستم في أسرع وقت ممكن".

واختتمت الإدارة منشورها قائلةً: "وسيتم موافاتكم ببيان آخر فور الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودته للعمل بشكل طبيعي، ونشكركم على حسن التعاون والتفهم".

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