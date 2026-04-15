ظهرت الفنانة رنا رئيس بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذهبي الذي ارتدته؟

أطلت رنا بفستان طويل باللون الذهبي، جاء بتصميم أنيق يبرز قوامها بشكل ناعم، وتميز الفستان بقصته الضيقة التي تنسدل بانسيابية على الجسم، ما أضفى عليه طابعا راقيا يعكس فخامة اللون الذهبي ولمعانه.

ما أبرز لمسات تصميم الفستان؟

كما أضيف إلى التصميم "كاب" عند منطقة الأكتاف، منح الإطلالة لمسة درامية أنثوية زادت من جمال الفستان، وأكسب الإطلالة حضورا لافتا يناسب المناسبات المسائية والسهرات الراقية.

كيف كان المكياج وتصفيفة الشعر؟

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ما الإكسسوارات التي نسقتها مع الإطلالة؟

ونسقت مع الفستان "كلاتش" باللون الذهبي، وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وعدة أساور، وخاتم.

لماذا يشير اللون الذهبي للفخامة؟

وفقا لموقع "lemon8"، اللون الذهبي من أكثر الألوان ارتباطا بالفخامة والترف، وغالبا ما يُستخدم في الإطلالات التي ترغب في إبراز الأناقة وجذب الانتباه في المناسبات الخاصة.



كما يشير إلى الرقي والأناقة، كما يعكس الثقة بالنفس والحضور القوي، لذلك تختاره العديد من النجمات في الإطلالات المسائية والسهرات، كما يتميز بقدرته على لفت الأنظار بسهولة عند تنسيقه مع تصاميم بسيطة.

