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مش بنكبر ولادنا.. تعليق قوي من ميدو على عدم تجديد عقد معتمد جمال

كتب : محمد عبد السلام

12:44 ص 11/06/2026
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    معتمد جمال
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    معتمد جمال
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    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد

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أشاد أحمد حسام ميدو بالمدرب معتمد جمال، مؤكدا أنه يستحق الاستمرار في منصب المدير الفني لنادي الزمالك، بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن خطوة تجديد عقده كان يجب أن تتم فور حسم لقب الدوري.

وقال ميدو، خلال برنامجه "هنا المونديال": "كان من الضروري بعد تتويج الزمالك بالدوري الإعلان عن تجديد عقد معتمد جمال لمدة ثلاث سنوات، لأنه قدم إنجازا كبيرا مع الفريق".

وأضاف: "مشكلتنا في الزمالك إننا مش بنكبر ولادنا، رغم وجود كفاءات تستحق الدعم والثقة، ومعتمد جمال واحد من هؤلاء المدربين الذين أثبتوا قدراتهم".

وكشف ميدو أن هناك اتجاه داخل الزمالك للتعاقد مع مدرب أجنبي، وأرى أن ذلك سيكون قرارا خاطئا من مجلس الإدارة".

واختتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يستمر معتمد جمال في قيادة الزمالك خلال المرحلة المقبلة، لأنه أثبت قدرته على تحقيق النجاح وقيادة الفريق بالشكل المطلوب".

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معتمد جمال الزمالك ميدو

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