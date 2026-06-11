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تصعيد يُوسع نطاق المواجهة.. أمريكا تضرب دفاعات إيران على بوابة مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:18 ص 11/06/2026

أمريكا تضرب دفاعات إيران

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بدأت الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية داخل إيران، لليلة الثانية على التوالي، مستهدفة مواقع في الجنوب الإيراني قرب مضيق هرمز، في تصعيد يوسع نطاق المواجهة ويزيد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، أن قواتها بدأت عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تنفيذ "ضربات دفاعا عن النفس" ضد أهداف متعددة داخل إيران، ردا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة في جنوب إيران.

وتزامنا مع بدء العمليات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وميناب وسيريك وجزيرة هنغام، إضافة إلى جزيرة كيش ومدينة كنجان بمحافظة بوشهر.

فيما تحدثت تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية واندلاع اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج.

أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى تقارير أولية عن استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الإيرانية، من دون تأكيد رسمي من واشنطن.

وقبل انطلاق الضربات، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة ستقصف منشآت رئيسية داخل إيران، مؤكدا أن طهران أتيحت لها فرصة لإبرام اتفاق لكنها لم تستغلها.

وأضاف: "سنضرب بقوة وفق شروطنا أهدافا تقوض القدرات التي تريد إيران امتلاكها"، محذرا: "إذا اضطررنا إلى التفاوض بالقنابل، فسنتفاوض بالقنابل".

وتأتي الضربات الجديدة بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات إضافية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق، في وقت تتوقع فيه واشنطن ردا إيرانيا قد يشمل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، ما يرفع احتمالات اتساع رقعة المواجهة العسكرية، وفقا لسكاي نيوز.

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