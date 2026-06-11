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نظرًا لانعدام الأمن.. إيران: إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن

كتب : وكالات

02:00 ص 11/06/2026

مضيق هرمز

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أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، فجر اليوم الخميس، أنه اعتبارا من هذه اللحظة، ونظرًا لانعدام الأمن في المنطقة، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" في بيان له:" استمرارا لجرائم أمريكا الإجرامية، ونظرا لبدء هجمات جيشها المعتدي على بعض المناطق الجنوبية في محافظة هرمزجان، اعتبارًا من هذه اللحظة، ونظرا لانعدام الأمن في المنطقة، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيتم استهداف أي حركة مرور".

وأضاف: "نفند المزاعم الأمريكية بشأن عبور السفن من المضيق المذكور"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ دفاع جوي على طائرة F-16 انتهكت المجال الجوي للخليج، ما أسفر عن تراجعها.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "بعد انتهاك طائرة مقاتلة من طراز إف-16 للمجال الجوي للخليج وإطلاق نظام الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني صاروخا عليها، وفرّت الطائرة المقاتلة الغازية".

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