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نسرين طافش بلوك جري- لماذا اختارت اللون البينك؟

كتب : نرمين ضيف الله

08:20 م 10/06/2026 تعديل في 08:21 م
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    نسرين طافش تتألق بفستان بينك جذاب على شاطئ البحر
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    إطلالة صيفية لافتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان ليكرا بينك
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش بإطلالة أنثوية ناعمة على البحر بفستان وردي أنيق
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش بإطلالة أنثوية ناعمة على البحر بفستان وردي أنيق
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش تجمع بين البساطة والأناقة بفستان صيفي على الشاطئ
  • عرض 7 صورة
    نسرين طافش تجمع بين البساطة والأناقة بفستان صيفي على الشاطئ

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ظهرت الفنانة نسرين طافش في إطلالة صيفية جذابة خلال صور جديدة شاركتها عبر حسابها الشخصي، بموقع "إنستجرام"، حيث خطفت الأنظار بإطلالة بسيطة تجمع بين الأنوثة والعفوية على شاطئ البحر.

فستان ليكرا بينك يبرز أناقتها

اختارت نسرين طافش فستانًا من خامة الليكرا باللون الوردي (البينك)، جاء بتصميم بسيط أبرز قوامها وأضفى على إطلالتها طابعًا صيفيًا مريحًا يتناسب مع أجواء البحر.

اللون الهادئ للفستان ساهم في إبراز ملامحها بشكل ناعم، ليعكس أسلوبًا يجمع بين الأناقة والهدوء في آن واحد.

أجواء البحر تكمل جمال الإطلالة

التقطت الصور وسط أجواء بحرية هادئة، ما أضفى لمسة طبيعية على اللوك، حيث انسجم الفستان البسيط مع خلفية البحر والرمال، ليظهر الإحساس بالصيف في أوضح صوره.

مكياج خفيف ولمسة طبيعية

اعتمدت نسرين طافش مكياجًا خفيفًا بألوان ناعمة أبرز ملامحها دون مبالغة، مع تركيز على اللمسة الطبيعية التي تتناسب مع أجواء البحر والإطلالة الصيفية.

إطلالة تعكس البساطة والأنوثة

جاء اللوك بشكل عام ليعكس مزيجًا من البساطة والأنوثة، حيث اعتمدت نسرين على عناصر هادئة في الإطلالة سواء في اختيار اللون أو التصميم أو حتى المكياج، ما جعل الصور تحظى بتفاعل واسع من جمهورها.

سر اللون البينك في عالم الموضة


يُعد اللون البينك (الوردي) من أكثر الألوان حضورًا في عالم الموضة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط في بداياته بالأنوثة الكلاسيكية، لكنه اليوم أصبح رمزًا للتجدد والجرأة والحرية في اختيار الأسلوب، وفق مجلة "فوج".

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