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بسبب الأمطار والعواصف.. تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا (صور)

كتب : محمد عبد السلام

11:29 م 10/06/2026
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    اجواء رعدية وعاصفة في مباراة إنجلترا وكوستاريكا (5)
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    اجواء رعدية وعاصفة في مباراة إنجلترا وكوستاريكا (6)
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    اجواء رعدية وعاصفة في مباراة إنجلترا وكوستاريكا (4)
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    اجواء رعدية وعاصفة في مباراة إنجلترا وكوستاريكا (3)

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تسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية في تأجيل انطلاق المباراة الودية التي تجمع منتخب إنجلترا أمام نظيره كوستاريكا، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

ويأتي هذا التطور قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكان من المقرر إقامة اللقاء الودي في تمام الحادية عشرة مساء على ملعب "إنتركو"، قبل أن يتم تعديل موعد البداية بسبب الظروف الجوية.

وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا أن المباراة ستقام في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، على أن يتم التأكد من استقرار الأجواء وعدم تجدد العواصف قبل انطلاقها.

ومن المنتظر أن تنطلق المواجهة في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب الإنجليزي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثانية عشرة، التي تضم منتخبات غانا وكرواتيا وبنما.

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منتخب إنجلترا كأس العالم 2026 عواصف وأمطار

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