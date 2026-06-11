كشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة نادي مودرن سبورت تتحرك للتعاقد مع وليد صلاح الدين لتولي منصب مدير الكرة داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل تواصل مودرن سبورت مع وليد صلاح الدين

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن النادي كان قد أعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة رضا شحاتة، ويعاونه كل من أبو المجد مصطفى وعبدالله الشحات ضمن الطاقم الفني إلى جانب محمد العقباوي مدرباً لحراس المرمى.

وأضاف أن إدارة مودرن سبورت لم تحسم حتى الآن ملف مدير الكرة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وليد صلاح الدين عقب رحيله عن النادي الأهلي وقد أبدى ترحيبه بالعرض.

واختتم بأن هناك اجتماعاً مرتقباً مع المدرب خلال الفترة المقبلة من أجل حسم القرار بشكل نهائي ورسمي.

وكان الأهلي وجه الشكر إلى وليد صلاح الدين، وذلك بعد انتهاء فترة عمله ضمن منظومة قطاع كرة القدم بالنادي.