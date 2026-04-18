خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالتها الساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما مميزات تصميم الفستان الذي ارتدته هنا الزاهد؟

ارتدت هنا فستانا طويلا باللون الأسود مصنوعا من خامة المخمل، جاء بتصميم كلاسيكي راق، مع لمسة أنثوية تبرز جمال القوام بشكل ناعم وانسيابي.

تميز الفستان بقصة "الأوف شولدر"، ما أضاف إليه طابعا من الجاذبية الهادئة والأناقة، مع تصميم انسيابي ينسدل بسلاسة على الجسم.

وساهم هذا التصميم في إبراز تفاصيل الإطلالة بشكل متوازن، حيث جمع بين البساطة والفخامة معا، ليمنحها حضورا أنثويا لافتا.

جاء الفستان من توقيع دار الأزياء "تايا كوتور".

كيف ساهم المكياج في إبراز ملامحها؟

واعتمدت مكياجا متوازنا مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل سلمى شريف.

ما تفاصيل تسريحة الشعر والمجوهرات؟

وتسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي، ما منحها مظهرا أنثويا أنيقا بواسطة "صالون جوني".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.