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ميدو يتوقع نجاح عموتة حال توليه تدريب الأهلي

كتب : نهي خورشيد

12:30 ص 11/06/2026

عموتة

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أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن المدرب المغربي الحسين عموتة يمتلك الإمكانيات والخبرة التي تؤهله للنجاح في حال توليه تدريب النادي الأهلي، مشيراً إلى أن فكرة حدوث أي صدام بينه وبين نجوم الفريق غير واردة.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إن عموتة مدرب يتمتع بشخصية قوية وخبرة كبيرة في التعامل مع اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، وهو ما يجعله قادراً على إدارة الفريق دون أزمات داخل غرفة الملابس.


وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن المدرب المغربي يمتلك قدرات واضحة في إدارة النجوم والتعامل مع الضغوط، وهو ما ظهر خلال تجاربه السابقة سواء مع الأندية أو المنتخبات التي قادها.


واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أنه يتوقع نجاح عموتة مع الأهلي، في ظل وجود منظومة عمل قوية داخل النادي تساعد أي مدير فني على تحقيق نتائج إيجابية.

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ميدو عموتة الأهلي

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