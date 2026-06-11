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الحرس الثوري: أطلقنا صاروخ دفاع جوي نحو طائرة F-16 وأجبرناها على التراجع

كتب : وكالات

01:51 ص 11/06/2026

أطلقنا صاروخ دفاع جوي نحو طائرة F-16

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ دفاع جوي على طائرة F-16 انتهكت المجال الجوي للخليج، ما أسفر عن تراجعها.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "بعد انتهاك طائرة مقاتلة من طراز إف-16 للمجال الجوي للخليج وإطلاق نظام الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني صاروخا عليها، وفرّت الطائرة المقاتلة الغازية".

وأعلنت مجموعة الهاكرز الإيراني "حنظلة" في بيان لها: "أنه تم إحباط جزء كبير من الموجتين الأولى والثانية من هجمات الجيش الإرهابي الأمريكي حتى الآن بفضل عمليات وحدات الحرب الإلكترونية".

وأفادت وكالة "مهر" باندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة الإيرانية والجيش الأمريكي فجر اليوم، في مياه الخليج وبحر عُمان، وفقا لروسيا اليوم.

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