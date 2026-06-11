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نقابة الإعلاميين تعلن انتهاء أزمة بسنت النبراوي - تفاصيل

كتب : أحمد العش

02:00 ص 11/06/2026
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  • عرض 8 صورة
    جلسة صلح
  • عرض 8 صورة
    جلسة صلح
  • عرض 8 صورة
    جلسة صلح
  • عرض 8 صورة
    جلسة صلح
  • عرض 8 صورة
    جلسة صلح
  • عرض 8 صورة
    جلسة صلح
  • عرض 8 صورة
    جلسة صلح

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شهد الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ومحمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحمد مهنا، نقيب محامي القاهرة الجديدة، في إطار السعي لرأب الصدع وإنهاء الخلافات، جلسة صلح بين الإعلامية بسنت النبراوي والصحفي أيمن حسن، وذلك على خلفية قضية السب والقذف المقامة من "النبراوي" بسبب فيديو تم نشره عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأكد الحضور خلال الجلسة أهمية الحفاظ على العلاقات المهنية والإنسانية بين أبناء الوسط الإعلامي والصحفي، وضرورة تغليب روح التسامح والحوار، بما يعكس القيم المهنية والأخلاقية للمهنة.

وانتهت الجلسة بالتصالح بين الطرفين في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل، وتنازلت الإعلامية بسنت النبراوي عن القضية التي رفعتها ضد أيمن حسن الصحفي، بحضور عبدالله منصور محامي الإعلامية بسنت النبراوي

وأكد نقيب الإعلاميين، أن ما قامت به النقابات هو تأصيل روح الإخوة والمحبة والتعاون، وإنفاذًا لما تنص عليه قوانين النقابات المهنية من التسويات وإنهاء الخلافات بالتصالح؛ لتستمر روح المحبة والإخوة بين أبناء المهن.

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نقابة الإعلاميين بسنت النبراوي أيمن حسن نقابة الصحفيين

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