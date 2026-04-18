تُوّجت عارضة الأزياء البيروفية لورين ماركيز، بلقب ملكة جمال بيرو 2026، خلال حفل خاص أُقيم في المسرح البلدي بمدينة كالاو، وسط حضور عدد من ملكات الجمال والشخصيات البارزة، من بينهم ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش، وفقا لموقع "exitosanoticias".

كيف جاءت مراسم التتويج؟

وجرى التتويج وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث تسلمت لورين التاج والوشاح من ملكة الجمال السابقة كارلا باسيكالوبو.

كيف ظهرت لورين ماركيز في حفل التتويج؟

تألقت لورين ماركيز خلال حفل التتويج بإطلالة أنيقة ولافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض جاء بقصة ضيقة أبرزت قوامها، مع تصميم انسيابي مزين بتطريزات فضية لامعة وياقة عالية أضفت لمسة فخامة على اللوك.

وأكلمت إطلالتها باعتماد مكياج ناعم يبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي، إضافة إلى تسريحة شعر منسدلة على الكتفين بشكل انسيابي زاد من أناقة حضورها في الحفل.

هل هذا أول إنجاز لها في مسابقات الجمال؟

لم يكن هذا الإنجاز الأول لـ لورين في عالم مسابقات الجمال، إذ سبق أن حصلت على المركز الأول كوصيفة في مسابقة ملكة جمال بيرو 2024، كما تُوّجت في وقت سابق بلقب ملكة جمال مراهقات بيرو عام 2018.

رسالة امتنان وإشادة بالملكة السابقة

عقب تتويجها، عبرت عن شكرها وامتنانها للحضور والداعمين، وأشادت بما قدمته سابقتها كارلا باسيكالوبو، التي مثلت بيرو في مسابقة ملكة جمال الكون وحققت حضورا مميزاً داخل المنظمة.

ماذا قالت لورين ماركيز بعد التتويج؟

وفقا لموقع "elcomercio"، كما تحدثت عن لقائها بملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش، ووصفتها بأنها شخصية ملهمة قدمت لها العديد من النصائح، مؤكدة أن وجودها في بيرو يمثل مصدر فخر كبير.

من هي لورين ماركيز؟

من مواليد جمهورية بيرو، غرب أمريكا الجنوبية.

تبلغ من العمر 27 عاما.

عارضة أزياء.

لورين ماركيز شخصية معروفة في مجال مسابقات الجمال وعروض الأزياء.

تحمل خلفية أكاديمية في الإدارة من جامعة ليما.

تعمل حاليا كمقدمة برامج في قناة Telemicro Internacional.

تشارك في مبادرات لدعم الموضة البيروفية عبر منصة "مودا بيرو" الولايات المتحدة الأمريكية"، التي تهدف إلى تعزيز انتشار المصممين المحليين عالميا.

تمتلك حضورا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 69.7 ألف شخص على "إنستجرام".تشارك جمهورها باستمرار أحدث إطلالاتها وأسلوبها في الموضة.

تتميز بجاذبيتها وذكائها، وتلفت الأنظار بإطلالات أنيقة وراقية.

ماذا عن خططها المستقبلية؟

تستعد ماركيز لتمثيل بيرو في مسابقة ملكة جمال الكون المقبلة التي ستقام في بورتوريكو، ضمن طموحاتها لمواصلة النجاح على الساحة الدولية.

