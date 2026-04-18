ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل التوب الأسود الذي اختارته إلهام شاهين؟

أطلت إلهام مرتدية توب باللون الأسود، جاء مميزا بتطريزات فضية أنيقة زينت الأكمام ومنطقة الخصر، ما أضفى عليه لمسة لافتة.

ونسقت الإطلالة مع بنطلون جينز فاتح اللون بقصة الأرجل الواسعة، يمنحها مظهرا يجمع بين البساطة والأناقة.

ما اللمسات الجمالية التي اعتمدتها إلهام شاهين في مكياجها؟

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

كيف أكملت إلهام شاهين إطلالتها بالحقيبة والمجوهرات؟

ونسقت مع اللوك حقيبة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وساعة يد.

لماذا يُعتبر اللون الأسود رمزا للأناقة في عالم الموضة؟

يرتبط ارتداء اللون الأسود بالثقة بالنفس والأناقة في عالم الموضة، إذ يُستخدم في الإطلالات الكلاسيكية وكذلك الإطلالات الكاجوال اليومية، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع ألوان متعددة، ما يجعله خيارا عمليا ومناسبا لمختلف المناسبات.

ويمنح اللون الأسود مرتديه مظهرا جذابا، مع لمسة من الرقي والهيبة، لذلك يظل من أكثر الألوان استخداما في عالم الأزياء، وفقا لموقع "gallucks".