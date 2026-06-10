يترقب عشاق الكرة المصرية مشاركة منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، قبل أن يلتقي منتخب نيوزيلندا يوم 22 يونيو على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو على ملعب "لومن فيلد" ذاته، الذي يستضيف أيضًا مباراته الأولى أمام بلجيكا.

ويخوض منتخب مصر مباراتين على ملعب "لومن فيلد" في الولايات المتحدة، بينما يلعب مباراة واحدة على ملعب "بي سي بليس" في كندا.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن ملعبي "لومن فيلد" و"بي سي بليس"، اللذين يستضيفان مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات.

ملعب لومن فيلد

يقع ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح الملعب رسميا في 28 يونيو 2002 تحت اسم "ملعب سيهوكس"، قبل أن يشهد عدة تغييرات في اسمه حتى استقر على اسمه الحالي.

ويعد الملعب المقر الرئيسي لفريق سياتل ساوندرز الذي يقع في الدوري الأمريكي، ويتسع لنحو 68,740 متفرجا في مباريات كرة القدم، مع إمكانية زيادة السعة في الفعاليات الكبرى.

ويتميز بتصميمه المفتوح وأجوائه الجماهيرية الصاخبة، إضافة إلى إطلالاته المميزة.

ملعب بي سي بليس

يقع ملعب "بي سي بليس" في منطقة فالس كريك بمدينة فانكوفر في كندا.

ويتسع الملعب لنحو 55 ألف متفرج، ويشتهر بامتلاكه أكبر سقف قابل للسحب في العالم مدعوم بالكابلات، ما يجعله من أبرز الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026 في كندا.

وافتتح الملعب عام 1983، قبل أن يخضع لعمليات تطوير شاملة في عامي 2009 و2011، شملت استبدال السقف القديم بقبة قابلة للفتح والإغلاق خلال نحو 20 دقيقة، لتوفر مساحة مفتوحة تتجاوز 7500 متر مربع.

ويعد الملعب المقر الرسمي لفريق "بريتيش كولومبيا ليونز" في الدوري الكندي لكرة القدم.