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لحسم 3 ملفات.. مصراوي يكشف تفاصيل اجتماع وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ

كتب : رمضان حسن

01:03 ص 11/06/2026

سيد عبد الحفيظ

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كشف مصدر لـ"مصراوي" تفاصيل الاجتماع الذي جمع بين وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، واستمر قرابة ساعتين، وشهد مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تخص الفريق الأول.

وتناول الملف الأول دراسة تخفيض عقود بعض اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم السنوية 25 مليون جنيه، وعلى رأسهم أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه".

واتفق مسؤولو الأهلي على عقد جلسة مع الثنائي عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل التفاوض بشأن تخفيض رواتبهما بنسبة 20%، مع التأكيد على أن الأمر سيتم بالتراضي، ولن يكون إلزاميا حال رفض اللاعبين.

أما الملف الثاني، فتعلق بإعادة فتح ملف تجديد عقد الثنائي أحمد نبيل "كوكا" وحسين الشحات، ودراسة مطالبهما المالية قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن النادي.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة ملف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يدرس الأهلي إعارة عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي "أفشة" مجددًا، بالإضافة إلى عمر الساعي.

كما يتجه النادي إلى تسويق الرباعي الأجنبي نيتس جراديشار، ومحمد الضاوي "كريستو"، وأشرف داري، ورضا سليم، مع فتح الباب أمام العروض الراغبة في التعاقد معهم بشكل نهائي.

ولم يتطرق الاجتماع إلى ملف الصفقات الجديدة، في انتظار حسم التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق.

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وائل جمعة سيد عبدالحفيظ الأهلي

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