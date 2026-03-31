ظهرت الفنانة هدير عبد الناصر بإطلالة محتشمة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت هدير عبد الناصر بإطلالة محتشمة وجذابة على إنستجرام؟

تألقت هدير بـ بدلة باللون البني مكونة من بليزر وبنطلون، تتميز بأنها ضيقة عند منطقة الخصر، من تصميم مصممة الأزياء حنان أمين.

ما تفاصيل المكياج الترابي الذي اعتمدته الفنانة هدير عبد الناصر؟

أما مكياجها، فاعتمدت هدير مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وآي شادو باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل دنيا سامي.

ما تفاصيل تسريحة الشعر الويفي التي اختارتها هدير عبد الناصر؟

اختارت هدير أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها المحتشمة، بواسطة مصففة الشعر أفنان علاء .

ما الإكسسوارات البسيطة التي أكملت أناقة هدير عبد الناصر؟

زينت هدير إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من من سلسلة وحلق وخاتم وانسيال.

