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الأهلي يعلن رحيل أليو ديانج رسميًا (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

09:24 م 10/06/2026

أليو ديانج

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أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه المحترف أليو ديانج بشكل رسمي عقب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة ديانج مرفقًا بها تعليق: "شكرًا لك على كل شئ أليو".

وشارك اللاعب خلال مسيرته مع النادي الأهلي في 280 مباراة بقميص المارد الأحمر بجميع البطولات، سجل 8 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن أليو ديانج إلى النادي الأهلي في شهر يوليو من عام 2019، قادماً من نادي مولودية الجزائر الجزائري بعقد يمتد لخمس سنوات.

أليو ديانج

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أليو ديانج الأهلي ديانج

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