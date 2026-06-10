أقامت نرمين (29 عامًا) دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد عامين من الزواج، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار مع زوج يرفض أبسط قواعد النظافة والترتيب داخل المنزل "مش عايز ينضف البيت ويغسل الأطباق".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت زواجًا تقليديًا، وكانت تتوقع حياة مستقرة يسودها التفاهم والاحترام المتبادل، إلا أنها فوجئت بعد الزواج بعادات زوجها التي تسببت لها في حالة من الضيق والتوتر المستمر.

وأضافت: "من أول شهر جواز اكتشفت إنه بيكره النظافة بشكل غريب، بيسيب هدومه في أي مكان، والأطباق المتسخة ممكن تفضل أيام من غير ما يفكر يشيلها، وكل ما أطلب منه يساعدني في ترتيب الشقة يرفض ويقول دي مش شغلته".

أسباب دعوى خلع بسبب فوضى المنزل

وأوضحت نرمين أن الخلافات بينهما بدأت تتصاعد بسبب إهماله المستمر، مشيرة إلى أنها حاولت مرارًا إقناعه بتغيير سلوكه حفاظًا على استقرار الأسرة، لكنه كان يعتبر ملاحظاتها نوعًا من المبالغة والتضييق عليه.

وتابعت: "كنت بقضي ساعات طويلة كل يوم في تنظيف البيت وترتيبه، وبعد دقائق يرجع كل شيء للفوضى من جديد، ولما أعاتبه كان يقولي: أنا مرتاح كده ومش هغير طبعي علشان حد".

وأكدت الزوجة أن الأمر لم يتوقف عند حدود الفوضى داخل المنزل، بل امتد إلى استقبال الضيوف، إذ كانت تشعر بحرج شديد بسبب إهماله وعدم اهتمامه بمظهر الشقة قبل زيارة الأهل والأصدقاء.

وأضافت: «في أكتر من مناسبة أهلي كانوا عندنا واضطريت أعتذر لهم عن شكل البيت، لأنه كان بيرفض يساعدني أو حتى يحافظ على الترتيب لساعات قليلة، وده كان بيخليني في موقف محرج جدًا".

اللجوء إلى محكمة الأسرة

وأشارت إلى أنها لجأت إلى أسرتها وأسرة زوجها لمحاولة حل الخلافات وديًا، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بعدما تمسك الزوج بموقفه ورفض تغيير أسلوب حياته.

واختتمت حديثها قائلة: "استحملت كتير على أمل يتغير، لكن كل يوم كان بيأكد لي إن مفيش أمل، بقيت عايشة في ضغط نفسي مستمر بسبب الفوضى والإهمال، وفقدت الإحساس بالراحة داخل بيتي".

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، حيث أقامت دعوى خلع حملت رقم 711 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

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