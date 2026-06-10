كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار تعريف الطلاب بشكل الامتحان وآلية توزيع الدرجات قبل انطلاق الاختبارات، حيث يعقد الطلاب امتحان مادة العلوم غداً بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة أن امتحان العلوم يتضمن 4 أسئلة إجبارية، يحصل كل سؤال منها على 10 درجات، ليصل إجمالي درجات الاختبار التحريري إلى 40 درجة.

وأضافت أن الدرجة النهائية للفصل الدراسي الثاني يتم احتسابها بقسمة مجموع درجات الاختبار على 2، لتصبح الدرجة النهائية للمادة 20 درجة وفق نظام التقييم المعتمد.

وأكدت الوزارة أن كل سؤال يتضمن جزئيات متنوعة من أكثر من وحدة دراسية بالمقرر، بما يحقق قياس نواتج التعلم المختلفة ويضمن شمولية التقييم لكافة أجزاء المنهج.

وأشارت إلى أن الزمن المخصص للإجابة عن امتحان العلوم يبلغ ساعتين، ويتضمن وقت المراجعة، مع الالتزام بعدم تكرار نفس الفكرة أو الصياغة داخل الامتحان الواحد، بما يحقق التنوع في الأسئلة ويقيس مستويات الفهم والتطبيق لدى الطلاب.