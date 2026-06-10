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أول تعليق من ميدو على الحسين عموتة مدرب الأهلي المحتمل

كتب : محمد عبد السلام

01:02 ص 10/06/2026

أحمد حسام ميدو

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أشاد أحمد حسام ميدو بالإمكانيات الفنية للمدرب المغربي الحسين عموتة، بعد اقترابه من تدريب النادي الأهلي.

وقال ميدو: عبر برنامجه هنا المونديال، إن عموتة يعتمد بشكل كبير على التحولات السريعة بين الدفاع والهجوم، وهو ما يمنح فرقة فعالية كبيرة في استغلال المساحات ومباغتة المنافسين.

وأضاف: أن المدرب المغربي يفضل اللعب المباشر ويعتمد على كرة قدم شرسة من الناحية التنافسية، مشيرًا إلى أن أسلوبه يرتكز على الكرات الطويلة في كثير من الأحيان، مع الاعتماد على تحركات المهاجمين ومطاردتهم للكرات في الثلث الهجومي.

وأكد ميدو أن هذه الأفكار التكتيكية منحت فرق الحسين عموتة شخصية واضحة داخل الملعب، وساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال مسيرته التدريبية.

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ميدو الحسين عموتة الأهلي

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