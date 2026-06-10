محمد صلاح ينشر صورة جديدة من الجيم استعدادًا لمواجهة بلجيكا في كاس العالم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات كأس العالم 2026، إذ تتجه الأنظار إلى المجموعة السابعة التي تضم مصر برفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مجموعة مصر بكأس العالم 2027، وفقاً لموقع sports.ndtv:



أولاً منتخب مصر:

لم يسبق للفراعنة تحقيق أي انتصار في كأس العالم خلال مشاركاته الثلاث السابقة، إذ كان آخر ظهور له في عام 2018 بروسيا، وهي النسخة التي تركزت الأنظار خلالها على قائد الفراعنة محمد صلاح والذي غاب عن المباراة الأولى بسبب إصابة في الكتف تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويقود المنتخب المصري في النسخة الحالية حسام حسن الهداف التاريخى للفراعنة برصيد 69 هدفاً دولياً



وسيكون محمد صلاح محور الاهتمام خلال نسخة 2026 خاصة بعد إعلان رحيله عن صفوف ليفربول عقب تسعة مواسم قضاها مع النادي الإنجليزي، وهو ما يفتح الباب أمام التكهنات بشأن وجهته المقبلة على مستوى الأندية.



وشهدت تجهيزات الفراعنة، الفوز على السعودية برباعية نظيفة، بجانب التعادل سلبياً مع إسبانيا في مباراة ودية خلال شهر مارس، والفوز على روسيا بهدف زيكو، وأخيراً الهزيمة أمام البرازيل بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بانك بمدينة كليفلاند الأمريكية.

بلجيكا



ثانياً منتخب بلجيكا:



تخوض بلجيكا مشاركتها الخامسة عشرة في كأس العالم، ويظل أفضل إنجاز لها هو الحصول على المركز الثالث في مونديال 2018 بروسيا، قبل أن تودع نسخة 2022 من دور المجموعات.



ويضم المنتخب البلجيكي مجموعة من الأسماء البارزة، يتقدمها جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي إلى جانب القائد المخضرم كيفين دي بروين لاعب نابولي الذي سجل 36 هدفاً خلال 117 مباراة دولية ويستعد لخوض كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته.



في المقابل، لا يزال موقف المهاجم روميلو لوكاكو غير واضح بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.



وكان المنتخب البلجيكي حقق فوزاً كبيراً على الولايات المتحدة بنتيجة 5-2 في المباراة الودية خلال مارس الماضي، بجانب فوزه مؤخراً على تونس بخماسية نظيفة وهو ما يجعله المرشح الأبرز لصدارة المجموعة.



ويقود الفريق المدرب رودي جارسيا ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة مصر يوم 15 يونيو في سياتل.



ثالثاً منتخب إيران:



تأهل المنتخب الإيراني إلى كأس العالم للمرة الرابعة توالياً والسابعة في تاريخه، لكنه لم ينجح مطلقاً في تجاوز دور المجموعات.



ويحتل المنتخب الإيراني المركز 21 عالمياً، ويقوده المدرب أمير قلعة نويي بعدما قدم مشواراً قوياً في التصفيات الآسيوية وخسر مباراة واحدة فقط.



ويحمل شارة القيادة المهاجم مهدي طارمي الذي سجل 57 هدفاً في 102 مباراة دولية، بينما يبرز أيضاً علي رضا جهانبخش المحترف في الدوري البلجيكي.



وتحيط مشاركة إيران في البطولة ببعض الجدل في ظل التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، إذ أشارت تقارير سابقة إلى مفاوضات بشأن نقل مباريات المنتخب إلى المكسيك، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تمسك بإقامة المباريات وفق الجدول المقرر.



كما أثار لقاء مصر وإيران المقرر يوم 27 يونيو جدلاً بعد تزامنه مع فعاليات برايد الداعمة لمجتمع الميم، وهو ما قوبل باعتراضات من الجانبين الإيراني والمصري لأسباب دينية وثقافية.



رابعاً وأخيراً منتخب نيوزيلندا:



تعد نيوزيلندا أقل منتخبات المجموعة تصنيفاً عالمياً، إذ تحتل المركز 85 ويشرف على تدريبها دارين بازلي منذ عام 2022.



وتسجل هذه المشاركة الظهور الثالث لنيوزيلندا في كأس العالم بعد نسختي 1982 و2010، دون أن تتمكن من تجاوز دور المجموعات في المرتين السابقتين.



ويقود الفريق المهاجم المخضرم كريس وود صاحب 45 هدفاً دولياً والذي عاد مؤخراً من إصابة أبعدته عدة أشهر عن الملاعب مع ناديه نوتنجهام فورست.



أبرز نجوم المجموعة

منتخب مصر: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

منتخب بلجيكا: جيريمي دوكو، ماتياس فرنانديز باردو.

منتخب إيران: مهدي طارمي، مهدي قائدي.

منتخب نيوزيلندا: كريس وود، لاكلان بايليس.

جدول مباريات المجموعة السابعة



15 يونيو - مصر × بلجيكا



16 يونيو - إيران × نيوزيلندا



21 يونيو - بلجيكا × إيران



22 يونيو - مصر × نيوزيلندا



27 يونيو مصر × إيران ، نيوزيلندا × بلجيكا



التوقعات النهائية للمجموعة



ووفقا لموقع "sports.ndtv" فإن بلجيكا المرشح الأوفر حظاً لصدارة المجموعة، بينما يمتلك المنتخب المصري فرصة كبيرة لانتزاع بطاقة التأهل الثانية إلى الدور التالي، في ظل تفوقه النسبي على إيران ونيوزيلندا من حيث الخبرات والعناصر القادرة على صناعة الفارق.

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