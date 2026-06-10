رسميًا.. الأهلي يعلن تفعيل برشلونة بند شراء حمزة عبدالكريم

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أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، رسميًا طلب برشلونة تفعيل عقد شراء لاعبه الشاب حمزة عبدالكريم ليكون لاعبًا بشكل رسمي في صفوف النادي الكتالوني.

وكان حمزة قد انضم لرديف برشلونة في الميركاتو الشتوي الأخير على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وظهر حمزة عبدالكريم مع فريق شباب برشلونة بمستوي ملفت بعدما خطف الأنظار بقوة مما دفع النادي الكتالوني لتفعيل بند الشراء.

كما انضم حمزة عبدالكريم لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026، ليصبح أصغر لاعب عربي ومصري في المونديال.