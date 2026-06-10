إعلان

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات بنسبة نجاح عامة 33.32%

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:36 م 10/06/2026

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات «التجويد - العالية - التخصص»، للعام الدراسي 2025-2026م، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادات القراءات.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 32.98%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 3017 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 26.09%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 1832 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 48.56%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 937 طالبًا وطالبة، لتستقر نسبة النجاح العامة لشهادات القراءات عند 33.32% من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 5786 طالبًا وطالبة.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين في شهادات القراءات، مشيدًا بما بذلوه من جهد في تحصيل هذا العلم الشريف، الذي يُعدُّ من أرقى مراتب التخصص في علوم القرآن الكريم، مؤكدًا أن إتقان القراءات وتعلم علم التجويد ضرورة شرعية لصون كتاب الله تعالى من اللحن والتحريف، وحثَّ الطلاب على مواصلة التعمق في هذا المجال؛ ليكونوا قدوةً لغيرهم في هذا المجال.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة شهادات القراءات رئيس قطاع المعاهد وكيل الأزهر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ضبط مرشحة سابقة لمجلس النواب و3 آخرين عقب مشاجرة بسبب الميراث في حلوان
حوادث وقضايا

ضبط مرشحة سابقة لمجلس النواب و3 آخرين عقب مشاجرة بسبب الميراث في حلوان
رعب تحت نوافذ المغتربات.. سقوط مرتكب الأفعال الخادشة أمام سكن طالبات بدر
حوادث وقضايا

رعب تحت نوافذ المغتربات.. سقوط مرتكب الأفعال الخادشة أمام سكن طالبات بدر
بالصور.. أول ظهور لوائل جمعة في الأهلي بعد توليه منصب مدير الكرة
رياضة محلية

بالصور.. أول ظهور لوائل جمعة في الأهلي بعد توليه منصب مدير الكرة
"حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
أخبار مصر

"حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
خريجة زراعة تكتب روشتات للمرضى.. غلق وتشميع مركز تغذية علاجية ببنها
أخبار المحافظات

خريجة زراعة تكتب روشتات للمرضى.. غلق وتشميع مركز تغذية علاجية ببنها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان