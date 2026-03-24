10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

مع حلول عيد الفطر المبارك، تألقت النجمات بإطلالات مميزة جمعت بين الأناقة واللمسات العصرية، حيث عكست أزيائهن أحدث صيحات الموضة.



وفي هذا السياق، نستعرض أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار في عيد الفطر المبارك 2026، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي.



بشرى

ارتدت الفنانة بشرى بلوزة باللون الأسود بصيحة الكم المكشوف ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون البستاج يتميز بأنه ضيف عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

ليلى زاهر

ظهرت الفنانة ليلى زاهر فستان طويل باللون الفضي مزينا بتطريزات لامعة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم وحلق.

سيرين عبد النور

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور فستان طويل باللون الأبيض بقصة "الكب" منسدل بأسلوب فضفاض فوق الكتفين والأكمام ومزود بحزام عريض ومرصع بالكريستال والأحجار عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

لجين عمران

ظهرت الإعلامية السعودية لجين عمران بفستان طويل مصنوع من قماش الشيفون متعدد الألوان ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر وحذاء باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أصالة نصري

ارتدت المطربة أصالة نصري فستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الذهبي، وتركت شعها الويفي منسدلا على كتفيها.

اقرأ أيضا:

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة شتوية أنيقة

إنجي كيوان بلوك كاجوال جذاب.. كيف أطلت؟





