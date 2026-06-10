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إبراهيم جمعان مديرًا لمستشفى باب الشعرية الجامعي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:33 م 10/06/2026

الدكتور إبراهيم جمعان

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وأعرب العاملين بالمستشفى. عن ترحيبهم بالقرار، لما يتمتع به المدير الجديد من خبرة واسعة في الإدارة الطبية،والادارية إضافة إلى ما يمتلكه من كاريزما راقية وحكمة في التعامل واتخاذ القرارات.

وشغل جمعان قبل ذلك، منصب نائب مدير عام المستشفى لشؤون العيادات الخارجية والأقسام الداخلية لسنوات طويلة، وأثبت خلالها كفاءة متميزة، وهو أستاذ ورئيس وحده جراحة الأطفال والمناظير بمستشفي باب الشعريه الجامعي والحسين الجامعي.

وتقدمت إدارة العلاقات العامة بخالص التهنئة، للدكتور إبراهيم جمعان، وبوافر الشكر والتقدير لقيادات جامعة الأزهر؛ بدءًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس الجامعة، ونائبه للدراسات العليا والبحوث، وصولًا إلى عميد كلية طب الأزهر، على هذا الاختيار الموفق الذي يعكس دعم الجامعة الدائم للكفاءات القيادية المتميزة.

إبراهيم جمعان مديرًا لمستشفى باب الشعرية الجامعي

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كلية طب الأزهر مستشفى باب الشعرية جامعة الأزهر

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