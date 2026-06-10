بالتزامن مع اقتراب انطلاق مبارايات بطولة كأس العالم 2026 تتزايد التساؤلات حول موقف مواعيد غلق المقاهي وهل سيتم تمديدها خلال مباريات البطولة أم لا؟.

هل يتم مد مواعيد المقاهي خلال كأس العالم؟

قال مصدر حكومي إنه لم يتم اتخاذ أية قرارات في شأن تمديد مواعيد عمل المقاهي خلال بطولة كأس العالم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المواعيد المطبقة حاليًا هي المواعيد الصيفية الدائمة والتي تغلق فيها المقاهي في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وتابع المصدر، أنه في اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن ستكون من خلال مجلس الوزراء أو بتوجيه منه إلى وزارة التنمية المحلية.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي

تبدأ المحال والمولات التجارية عملها يوميًا اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والأعياد الرسمية.

وتعمل المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة داخل المولات التجارية، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية

تبدأ الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية نشاطها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً يوميًا، ويُستثنى من ذلك الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود، أو المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين، حيث تُنظم مواعيد عملها وفقًا لقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق

استثنى القرار عددًا من الأنشطة من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى المحال ذات الطابع الليلي مثل: محال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، وأسواق الجملة، فضلًا عن الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة.

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