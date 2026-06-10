قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة متهم بقتل والدة زوجته بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض "سكين" بسبب الخلافات بالإعدام شنقًا عما نسب إليه.

جاء صدور الحكم عقب ورود رأي مفتي الديار المصرية بعد أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدام المتهم ليأتي النطق بالحكم بجلسة اليوم 10 يونيو 2026.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "لؤي.م.م.إ"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه في أحداث القضية رقم 8740 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنه في يوم 24 إبريل 2025 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قتل المجني عليها حماته المدعوة هدى محمد شفيق جابر عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض "سلاح أبيض".

وكشف قرار الإحالة عن توجه المتهم لمسكن حماته الذي أيقن تواجده به، وما إن شاهدها حتى انهال عليها، وطعنها عدة طعنات قاتلة بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أودى بحياتها وفقًا لتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها.

ووجه له أيضًا إحرازه سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.