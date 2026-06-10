قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتقدم بشكل ممتاز مع إيران.

وأضاف ترامب في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء، "أنه من دوني لم تكن إسرائيل موجودة".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه ترامب تهديدا مباشرا إلى إيران بأنه سينفذ ضربات جديدة مساء اليوم الأربعاء.

وقال ترامب أن واشنطن ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس.

وأضاف ترامب "لن أدلي بتفاصيل حول عزمنا تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية".