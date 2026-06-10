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ترامب: من دوني لم تكن إسرائيل موجودة

كتب : وكالات

09:17 م 10/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتقدم بشكل ممتاز مع إيران.

وأضاف ترامب في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء، "أنه من دوني لم تكن إسرائيل موجودة".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه ترامب تهديدا مباشرا إلى إيران بأنه سينفذ ضربات جديدة مساء اليوم الأربعاء.

وقال ترامب أن واشنطن ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس.

وأضاف ترامب "لن أدلي بتفاصيل حول عزمنا تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية".

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دونالد ترامب الشرق الأوسط حرب إيران إيران وأمريكا

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