نعى الفنان صلاح عبدالله، صديقه الفنان القدير عبدالعزيز مخيون الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض خلال تواجده بأحد المستشفيات التي تواجد فيها عقب معاناة مع أزمة صحية.

نعي صلاح عبدالله لـ عبدالعزيز مخيون

وكتب عبدالله، عبر حسابه على فيسبوك: "أرجوكم الفاتحة والدعاء للعملاق عبدالعزيز مخيون.. ضحكتك في الجنة يا زيزو يا حبيبي بإذن الله".

آخر أعمال عبدالعزيز مخيون

شارك عبد العزيز مخيون في موسم دراما رمضان 2026 من خلال 3 أعمال فنية من بينها مسلسل "إفراج" الذي قام ببطولته عمرو سعد، وتارا عماد، وسما إبراهيم.

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته صباح اليوم الأربعاء.

ويعد عبدالعزيز مخيون أحد أبرز نجوم الفن المصري، إذ قدم خلال مشواره عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

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