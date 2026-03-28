في عالم الموضة، كثيرا ما نشاهد عروض أزياء تحمل تصاميم غريبة أو مبالغ فيها لدرجة تجعل من المستحيل ارتداؤها في الحياة اليومية.

لكن هل هذه التصاميم مجرد جنون إبداعي أم أن لها هدف أعمق وراء الكواليس؟

مصممة الأزياء هايا محمود تكشف سر ارتداء هذه الملابس التي لا يمكن لأحد ارتداؤها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ما هي نظرية الهوت كوتور في عالم الموضة؟

قالت هايا: "كلما كان التصميم أكثر غرابة كان تأثيره أقوى، وهذا ما يعرف بـ نظرية الهوت كوتور في عالم الموضة".

لماذا يُصمم الهوت كوتور ليكون غريبا وصادما؟

أضافت مصممة الأزياء: "الهوت كوتور صُمم ليكون غريب ومثير وصادم، وذلك لإثارة الجدل وجذب الانتباه، وبعد ذلك يتم تعديله وتحويله إلى قطع يمكن ارتدائها".

لماذا لا يجب الحكم على تصميم الأزياء الغريب بسرعة؟

أوضحت هايا: "لا يجب الحكم بسرعة، فما يبدو غريبا اليوم قد يتحول إلى ترند غدا".