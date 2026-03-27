شاركت الفنانة نادين نجيم، وذلك عبر عدة صور نشرتها على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام

وظهرت نادين نجيم في الصورة بإطلالة جريئة وأنثوية، حيث ترتدي سترة (بليزر) سوداء بأسلوب الأوف شولدر.

وصف الإطلالة

وارتدت قطعة أساسية مكونة من جاكيت أسود مفتوح من الأمام، كاشفاً منطقة الصدر والأكتاف، مما يمنحها طابعاً عصرياً ولافت.

وتتميز الإطلالة بالبساطة والتركيز على ملامح نادين الطبيعية، مع شعرها الداكن المنسدل ومكياج يبرز النمش.

واختارت أظافر مطلية باللون الأسود أيضاً، مما يكمل المظهر الموحد والدرامي.

دلالة اللون الأسود في عالم الموضة

ووفق موقع "فوج" فإن اللون الأسود في عالم الموضة يحمل دلالات كثيرة:

اللون الأسود هو لون كلاسيكي لا تنتهي موضته أبداً، وغالباً ما يرتبط بالأناقة، والقوة، والغموض.

في عالم الموضة، يُنظر إليه على أنه لون متعدد الاستخدامات يمكن أن يكون رسمياً أو جريئاً، ويمنح الإطلالة طابعاً فخماً وراقياً.

وتستخدمه النجمات، ومنهن نادين نجيم، للتعبير عن الجاذبية والثقة، وغالباً ما يسيطر على إطلالات السجادة الحمراء والأحداث الكبرى.