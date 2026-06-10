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دنيا سمير غانم تبكي خلال مراسم تجديد تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة- صور

كتب : هاني صابر

08:47 م 10/06/2026 تعديل في 09:24 م
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    دنيا سمير غانم
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    ايمي سمير غانم وكايلا رامي رضوان مع دنيا سمير غانم
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    ايمي سمير غانم مع كايلا ابنة شقيقتها دنيا
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    دنيا سمير غانم وحسن الرداد

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حضرت الفنانة دنيا سمير غانم، منذ قليل، احتفالية منظمة"يونيسيف" في مصر التي أقامتها للإعلان عن تجديد تعيين "دنيا" سفيرة للنوايا الحسنة، تقديرا لشراكتها المتميزة مع المنظمة على مدار 10 سنوات، ومساهمتها في نشر الرسائل التوعوية المتعلقة بحقوق الأطفال، وتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا المرتبطة بالتعليم والحماية والتنمية وتمكين النشء والشباب.

إيمي سمير غانم تساند شقيقتها

وحضرت الاحتفالية مع دنيا سمير غانم شقيقتها إيمي التي ظهرت بصحبة زوجها حسن الرداد، بالإضافة إلى كايلا رامي رضوان ابنة دنيا.

بكاء دنيا سمير غانم

وبكت دنيا سمير غانم، خلال كلمتها أمام الحضور في حفل تجديد اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسيف، بعد حديثها عن والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقالت دنيا سمير غانم في كلمتها: "اسمحولي أشكر ناس مهمة في حياتي، وهم أهلي الله يرحمهم، لأنهم علموني حاجات كتير والعطاء، وكمان أشكر بنتي كايلا لأنها علمتني حاجات كتير وهي مش واخدة بالها، وكمان أختي إيمي اللي واقفة معايا من طفولتي لحد دلوقتي".

مسرحية دنيا سمير غانم

تخوض الفنانة دنيا سمير غانم، تجربة مسرحية جديدة قريبا مع شقيقتها إيمي سمير غانم ويتولى إخراجها خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

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