تتجه الأنظار يوم 11 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أزتيكا المكسيكي لمشاهدة أول مباراة في افتتاح كأس العالم بين منتخب جنوب أفريقيا و المكسيك في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك في افتتاح كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أزتيكا المكسيكي.

قائمة أغلى المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

1- منتخب المغرب 488 مليون يورو



2 - منتخب الجزائر 258 مليون يورو



3 - منتخب مصر 116 مليون يورو



4 - منتخب تونس 71 مليون يورو



5 - منتخب السعودية 40 مليون يورو



6 - منتخب العراق 21 مليون يورو



7 - منتخب قطر 20 مليون يورو



8 - منتخب الأردن 19.8 مليون يورو

يذكر أن كأس العالم للنسخة 2026 قد يقام في ثلاث دول وهم الولايات المتحدة ، المكسيك ، كندا.

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