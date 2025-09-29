في عيد ميلادها.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات أروى جودة

احتفلت الفنانة أروى جودة بعيد ميلادها مؤخرا، ودائما ما تخطف الأنظار بأناقتها وإطلالتها الساحرة والمميزة في كل ظهور لها، سواء على السجادة الحمراء والمناسبات الفنية.

فيما يلي، إليكم أجمل إطلالاتها التي خطفت الأنظار:

فستان أبيض مطرز بالكريستال

أطلت بفستان أبيض أنيق مطرز بالكريستال ومرصع بالريش من توقيع مصمم الأزياء اللبناني مايكل سينكو، تميز بأنه بقصة الكب، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وعلق ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ"يوتيوب" على إطلالتها، قال إن الفستان يناسب قوامها، والتنسيق العام للإطلالة كان مثاليا، كما أن تسريحة الشعر والماكياج اللذين اختارتهما كانا موفقين للغاية، ما أضفى لمسة من الأناقة على إطلالتها.

فستان أسود بقصة فرعونية

وتألقت بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة فرعونية انسيابية على الجسم، من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "ستيفان رولاند"، واختارت تصفيفة شعر الضفيرة بواسطة صالون "ألفريد ومينا"، والاستايلست "سعيد رمزي".

ووضعت مكياج هاديء من تنفيذ خبيرة التجميل "دارين ناصر"، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وأقراط ذهبية من العلامة التجارية "glamour".

فستان وردي

أطلت أيضا مرتدية فستان طويل بقصة ضيقة على الجسم باللون الوردي من تنسيق الاستايلست "سعيد رمزي"، والفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيليو أبو فيصل.

واعتمدت مكياجا ناعما بواسطة خبيرة التجميل دارين ناصر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بواسطة مصففة الشعر "ايلما علي يوسف عرب".

فستان فوشيا

ارتدت أروى فستانا طويلا باللون الفوشيا بصيحة "الأوف شولدر" من العلامة التجارية "T I M A A B I D"، كما اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وأقراط من "مجوهرات الكوهجي".

فستان أبيض كالعروس

خطفت الأنظار أيضا في افتتاح مهرجان اابحر الأحمر في دورته الرابعة، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض بتصميم "الأوف شولدر" من مجموعة "عناقيد" للمصمم عدنان أكبر، كما تميز بأنه مزين بتطريزات يدوية عند الأكتاف تُشبه "عناقيد العنب"، ومزود بإكستنشن من التل عند الأكتاف ممتدة تشبه الذيل.

واعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود من تنفيذ "صالون ميرميد"، وتسريحة شعر بواسطة مصفف الشعر "جيرارد كوبيرسي".

فستان مزيج باللونين الأحمر والأسود

كما ظهرت أروى مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين الأحمر والأسود بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، واختارت وضع مكياج هاديء، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

