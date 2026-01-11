إعلان

بلوك غير تقليدي.. أية سليم تتألق بإطلالة جريئة

كتب : نرمين ضيف الله

04:15 م 11/01/2026 تعديل في 04:15 م
أطلت الفنانة أية سليم بإطلالة جريئة وغير تقليدية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مرتدية فستاناً أسود قصيراً ومناسباً للجسم، بتصميم يكشف الكتفين، مع حزام سلاسل ذهبية يزين خصرها حزام متعدد الطبقات من السلاسل الذهبية، مما يضيف لمسة من البريق والفخامة إلى الفستان الأسود.

وأكملت الإطلالة بأقراط حلقية باللون الذهبي، ومكياج عيون بارز، وشعر بني إنسيابي ومنسدل.

دلالة اللون الأسود في عالم الموضة

وفق "فوج"، يعتبر اللون الأسود خياراً كلاسيكياً ورائجاً دائماً في عالم الأزياء، ويرمز إلى القوة والسلطة والسيطرة، غالباً ما يرتديه الأشخاص الذين يحبون الظهور بمظهر جاد وواثق.

بلوك غير تقليدي موضة أية سليم

