"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب

أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل، بعد حديثه عن اختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب، في حلقة يوم الجمعة من برنامجه "الحكاية" على شاشة mbc مصر.

ووجه عمرو أديب رسالة استغاثة عبر برنامجه، قائلًا: "يا نلحقها يا مانلحقهاش، شيرين عبدالوهاب محتاجة حد يدخل ويساعدها، عايزين نلحقها، الست محتاجة المساعدة، انقذوها يا جماعة، دي محتاجة حد يتدخل، بصّوا لها كإنسانة قبل ما تكون فنانة".

أشرف زكي يتحدث

دفع حديث الإعلامي عمرو أديب، لدخول الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في اتصال هاتفي لتوضيح بعض الحقائق التي تخص غياب شيرين عبدالوهاب.

دعم من وزارة التضامن

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تولي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم الدعم اللازم لشيرين في إطار الاهتمام بحالتها وتوفير المساندة المطلوبة لها خلال هذه الفترة.

شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند رغم الغياب

بعدما أحدث الإعلامي عمرو أديب ضجة كبيرة حول اختفاء شيرين عبد الوهاب، تصدر اسمها تريند موقع البحث الشهير "جوجل"، وهو ما يؤكد شعبيتها وحضورها الاستثنائي رغم غيابها.

دعم رضوى الشربيني

شددت الإعلامية رضوى الشربيني على دعمها للنجمة شيرين، إذ نشرت في ستوري عبر حسابها بموقع "إنستجرام" رسالة، كتبت فيها: "مكانك فاضي يا شيرين.. ارجعي عشان نفسك وبناتك وجمهورك اللي بيحبك".

دعم أحمد سعد

حرص النجم أحمد سعد على دعم الفنانة شيرين لزيارتها في منزلها للتضامن معها في محنتها الأخيرة، ومساعدتها نفسيا ومعنويًا.

شادي شامل يكشف مفاجأة

كشف الفنان شادي شامل منذ قليل، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن مفاجأة، قائلا: "بسيارة إسعاف، نقل شيرين عبدالوهاب لمنزل فنانة شهيرة".